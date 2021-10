Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mitarbeiter beleidigt und angegriffen

Tübingen (ots)

Am gestrigen Dienstagmittag (19.10.2021) beleidigte ein bislang unbekannter Mann einen 38-Jährigen im Tübinger Hauptbahnhof und griff ihn anschließend an. Bisherigen Informationen zufolge soll der Unbekannte gegen 15:30 Uhr in einem Schnellrestaurant des Hauptbahnhofes zunächst eine verbale Streitigkeit mit einem Mitarbeiter des Gastronomiebetriebes begonnen haben. Nachdem der 38-Jährige den Mann offenbar aufgefordert hatte das Restaurant zu verlassen, soll dieser den Mitarbeiter zuerst beleidigt und anschließend mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen haben. Zudem stieß er den Geschädigten nach dem Verlassen des Restaurants wohl so heftig, dass dieser gegen ein parkendes Auto prallte. Der unbekannte Angreifer flüchtete vor dem Eintreffen der von Zeugen alarmierten Bundespolizeistreife und konnte trotz einer eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der 38-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Behandlung. An dem geparkten Kraftfahrzeug entstand im Bereich des Rücklichts ein kleiner Schaden. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den unbekannten Täter wegen des Verdachts der Beleidigung, Sachbeschädigung und gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell