Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizeiinspektion Stuttgart: Gesuchter 33-Jähriger festgenommen

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben Samstagnacht (16.10.2021) am Stuttgarter Hauptbahnhof einen 33-Jährigen festgenommen. Der rumänische Staatsangehörige war am Samstag gegen 01:30 Uhr durch eine Streife der Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof kontrolliert worden. Die Beamten stellten hierbei fest, dass gegen den 33-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Trunkenheit im Verkehr vorlag. Daraufhin verbrachten sie ihn auf die Dienststelle. Da der Mann die Geldstrafe in Höhe von 400.- EUR nicht entrichten konnte, übergaben ihn die Beamten zur Verbüßung einer 40-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine JVA.

