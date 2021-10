Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mehrere Gleisüberschreiter festgestellt

Heilbronn (ots)

Beamte des Bundespolizeireviers Heilbronn konnten am gestrigen Dienstagmorgen am Haltepunkt Sülmertor mehrere Gleisüberschreiter feststellen. Im Rahmen von Überwachungsmaßnahmen stellten die Beamten zwischen 07:00 Uhr und 08:30 Uhr insgesamt acht Gleisüberschreiter fest. Die Männer im Alter von 15 bis 23 Jahren wurden durch die Einsatzkräfte über die Gefahren im Gleisbereich aufgeklärt und im Anschluss mit einem Verwarngeld belegt. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt (Der Bremsweg eines Zuges bei 100 km/h beträgt bis zu 1.000 Meter). Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell