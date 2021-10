Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit dem PKW auf den Bahnsteig gefahren

Remshalden - Geradstetten (ots)

Ein 81-Jähriger ist am gestrigen Montagabend (11.10.2021) mit seinem PKW auf den Bahnsteig 2 des Bahnhofs Geradstetten gefahren. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 81-Jährige gegen 19:40 Uhr mit seinem VW Tiguan von einem Feldweg auf den Bahnsteig eingebogen und dort im Schritttempo bis zum Ende der Plattform gefahren sein. Nachdem ein Zurücksetzen anschließend wohl nicht mehr möglich war, soll ein Reisender den Fahrzeugführer angesprochen und ihm den Schlüssel abgenommen haben. Daraufhin habe der deutsche Staatsangehörige das Auto verlassen und mit dem Reisenden auf die von einem Lokführer alarmierte Bundespolizei gewartet. Keiner der Reisenden am Bahnsteig wurde durch den Vorfall verletzt. Lediglich am Fahrzeug entstand ein kleiner Sachschaden dessen Schadenshöhe bislang nicht genau beziffert werden kann. Der Rentner wurde sicherheitshalber durch einen Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht, wies jedoch keine offensichtlichen Verletzungen auf. Aufgrund der eingeschränkten Rangiermöglichkeiten wurde der PKW schließlich mit einem Kran vom Bahnsteig geborgen. Hierfür musste der Zugverkehr am Bahnhof kurzzeitig eingestellt und die Oberleitung abgeschaltet werden. Die Beamten der Bundespolizei stellten noch vor Ort den Führerschein des 81-Jährigen sicher.

