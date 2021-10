Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart und der Bundespolizeiinspektion Stuttgart: Widerstand geleistet

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Sonntag (17.10.2021) leisteten drei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren in der Sophienstraße Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen und beleidigten die Beamtinnen und Beamten zudem. Als die Einsatzkräfte der Bundespolizei die drei deutschen Staatsangehörigen gegen 01:25 Uhr in der Sophienstraße passierten, konnten sie einen starken Marihuanageruch wahrnehmen und sprachen die jungen Männer darauf an. Lediglich einer der 18-Jährigen reagierte auf die Ansprache der Bundespolizisten. Die beiden anderen 18 und 19 Jahre alten Männer hingegen versuchten sich einer möglichen Kontrolle zu entziehen, konnten jedoch durch die Einsatzkräfte eingeholt werden. Während der Identitätsfeststellung widersetzten sich die im Zollernalbkreis wohnhaften Männer und mussten schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten sowohl Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, als auch gegen das Waffengesetz festgestellt werden. Zudem beleidigte der 19-Jährige die eingesetzten Beamtinnen und Beamten. Durch die Tathandlungen wurden zwei Bundespolizisten leicht verletzt, verblieben jedoch weiter dienstfähig. Die drei Tatverdächtigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

