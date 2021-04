Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Holzkohle entzündet Komposthaufen

Meppen (ots)

Polizei und Feuerwehr mussten am Mittwochnachmittag zu einem Brand an die Holthausener Dorfstraße ausrücken. Holzkohlereste aus einer Feuerschale hatten dort den Komposthaufen eines Privatgrundstückes in Brand gesetzt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist gering.

