Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0091 --Mann nach versuchtem Raub gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Gustavstraße Zeit: 09.02.2022, 06:50 Uhr

Am Mittwoch versuchte ein 30-Jähriger in Westend zwei Männern Zigaretten zu rauben. Dabei schlug er sie und bedrohte sie mit einer Schreckschusswaffe. Einsatzkräfte stellen den Verdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest.

Gegen 06:50 Uhr waren ein 36-Jähriger und ein 23-Jähriger in der Gustavstraße unterwegs, als ein Unbekannter sie nach Zigaretten fragte. Als sie erklärten, dass sie Nichtraucher seien, trat und schlug er auf den 36 Jahre alten Mann ein. Die beiden wehrten sich und schubsten zurück, worauf der Angreifer eine Schusswaffe aus seiner Jacke zog. Der 23-Jährige gab an, dass der Unbekannte mit der Waffe auf ihn zielte und abdrückte. Er hörte ein Klicken, wie bei einer ungeladenen Waffe. Die Männer rangelten abermals mit ihm, woraufhin er die Flucht ergriff. Die beiden riefen die 110 und gaben eine Täterbeschreibung ab. Bei dem Vorfall wurden sie leicht verletzt. Wenig später meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, ebenfalls einen Mann gesehen zu haben, der mit einer Schusswaffe hantierte. Im weiteren Verlauf vernahmen die Polizisten in der Nähe der Wache laute Schreie. Auf der Straße stand ein Mann, auf den die Beschreibung der Zeugen zutraf und der gegenüber den Einsatzkräften zugab, Blödsinn gemacht zu haben. Sie nahmen ihn mit zur Wache, wo er durchsucht und erkennungsdienstlich behandelt wurde. Eine Waffe konnten sie bei dem 30-Jährigen nicht auffinden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Im Zuge der weiteren Ermittlungen machte eine Zeugin auf sich aufmerksam. Sie übergab den Einsatzkräften eine Schusswaffe, die sie in der Helgolander Straße aufgefunden hatte. Die Waffe wurde beschlagnahmt. Polizisten fertigen eine Strafanzeige wegen versuchten Raubes. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell