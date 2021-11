Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Elze

Hildesheim (ots)

(koe) In dem Tatzeitraum vom 06.11.2021 gegen 18 Uhr bis zum 08.11.2021 gegen 15:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter den Metallzaun des Gewerbezentrums in der Sehlder Straße in Elze. Das beschädigte Teilstück befindet sich angrenzend an den Heilswannenweg. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

