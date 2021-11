Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Unbekannter beschädigt PKW und flüchtet unerlaubt

Hildesheim (ots)

Alfeld

zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag, 08.11.2021, zwischen 11.00 Uhr und 11.15 Uhr, auf dem rückwärtigen Parkplatz am Alfelder Krankenhaus, an der Albert-Schweitzer-Straße. Eine 55-jährige Duingerin hatte ihren schwarzen PKW Seat auf dem Parkplatz für einen kurzen Zeitraum dort abgestellt. Als sie wegfahren wollte, stellte sie einen frischen Schaden am vorderen rechten Kotflügel fest. Offensichtlich war ein anderer Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken gegen den PKW gestoßen. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, hat sich der Verursacher dann jedoch unerlaubt entfernt. An dem PKW Seat entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei Alfeld, Tel: 05181/91160 zu wenden./tsc

