Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Golf nach Verfolgung gestellt - Führerschein des Fahrers beschlagnahmt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bereits in der Nacht zum Sonntag, 07.11.2021, versuchte sich ein 20-jähriger Autofahrer in der Nordstadt durch Flucht einer Polizeikontrolle zu entziehen. In der Posthofstraße konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge fiel einer Streifenbesatzung gegen 01:45 Uhr ein VW Golf auf, der mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen mehrfach durch den Kreisel an der Ecke Hannoversche Straße / Bahnhofsplatz driftete. Als sich der Streifenwagen dem Kreisel näherte, verließ der Golf den Kreisel schlagartig und fuhr zügig in Richtung Steuerwalder Straße davon. Die Beamten folgten dem Fahrzeug mit Blaulicht und Horn. Dieses beschleunigte jedoch so stark, dass nur noch die Rücklichter zu sehen waren. Der Golf setzte seine Fahrt auf feuchter Fahrbahn in schnellem Tempo über die Peiner Straße fort, bog von da in die Hasestraße und anschließend in die Posthofstraße ab. Dort konnte das Fahrzeug letztendlich gestoppt werden. Am Steuer saß der 20-jährige aus Hildesheim.

Die Beamten leiteten wegen des Anfangsverdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein Ermittlungsverfahren ein und beschlagnahmten den Führerschein des 20-jährigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell