Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Korschenbroich (ots)

In der Zeit von Montag (12.07.) bis Donnerstag (15.07.) versuchten Unbekannte ein Fenster an einem Einfamilienhaus an der Straße "Am Hommelshof" aufzuhebeln. Da sich das Fenster nicht aufbrechen ließ, schlugen sie die Verglasung ein und öffneten den dahinterliegenden Fenstergriff. Der oder die Täter stiegen ein und durchsuchten sämtliche Räume des Hauses nach Wertgegenständen. Dabei öffneten sie Schubläden und Schranktüren und warfen deren Inhalt achtlos auf den Fußboden.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Neben dem Aufhebeln von Türen und Fenstern ist der "kleine Glasbruch" ein verbreitetes Vorgehen bei Einbrüchen. Gegen das Öffnen der Fenstergriffe von außen kann man sich ganz einfach durch die Nachrüstung abschließbarer Fenstergriffe schützen. Genauso wie Haustür und Fenster müssen die Fenstergriffe - auch bei kurzzeitiger Abwesenheit - unbedingt abgeschlossen werden. Der Schlüssel sollte anschließend abgezogen und verdeckt außerhalb der Griffweite der Fenster abgelegt werden.

Kostenlose Informationen erhalten alle Mieter und Eigentümer bei der Präventionsdienststelle der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell