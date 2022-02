POL-HB: Nr.: 0092 --Drohbrief gegen Linke

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 02. bis 09.02.2022

Unbekannte warfen in den Briefkasten eines Abgeordnetenbüros der Partei "Die Linke" in Gröpelingen einen Drohbrief. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwochabend bemerkten Mitarbeiter den Brief in dem Büro in der Gröpelinger Heerstraße. Darin standen unter anderem rassistische Beleidigungen, Bedrohungen und rechtsextremistische Zeichen, wie ein Hakenkreuz. Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung, Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen übernommen.

Zeugen, die in den letzten Tagen Beobachtungen gemacht haben, melden sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

