POL-HB: Nr.: 0094--Polizei fasst junge Straßenräuber

Nr.: 0094--Polizei fasst junge Straßenräuber--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Rekum, Pötjerweg Zeit: 10.02.22, 17.05 Uhr

Einsatzkräfte der Bremer Polizei nahmen am Donnerstagnachmittag zwei 13 und 14 Jahre alte Räuber in Rekum fest. Die Jugendlichen hatten eine 57-Jährige attackiert, mit einem Messer bedroht und ihr Handy geraubt.

Die 33 Jahre alte Bremerin ging vom Bahnhof Farge in Richtung Pötjerweg, als sie auf dem Gehweg von zwei Jungen nach Zigaretten gefragt wurde. Als sie aufgrund des jungen Alters verneinte, verfolgten die beiden die Frau. Wenig später zückten sie ein Messer, bedrohten die 57-Jährige damit und rissen an ihrer Handtasche. Die Frau hielt die Tasche fest, stürzte dabei und verletzte sich leicht. Anschließend traten die Angreifer ihr noch in den Unterkörper und flüchteten mit einem Handy, das bei dem Überfall aus ihrer Tasche gefallen war. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten die beiden Räuber in der Nähe. Die Beute führten sie noch bei sich.

Sie erwarten jetzt Anzeigen wegen schweren Raubes, die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Die beiden Jugendlichen wurden ihren Betreuern übergeben.

Hinweis der Polizei: Leisten Sie Widerstand nur dann, wenn Sie sich dem Täter gegenüber körperlich überlegen fühlen und eine reelle Erfolgsaussicht besteht. Gerade als älterer Mensch könnten Ihnen bei aktiver Gegenwehr durch massive Gewaltanwendung oder durch einen Sturz erhebliche Gesundheitsschäden drohen.

Versuchen Sie Ruhe zu bewahren. Prägen Sie sich nach Möglichkeit den oder die Täter und den Handlungsablauf genau ein. Bitten Sie Passanten und andere Beobachter der Straftat, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen; notieren Sie sich deren Personalien. Informieren Sie nach der Tat unverzüglich die Polizei. Mehr Infos gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195 oder unter www.Polizei.Bremen.de.

