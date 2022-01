Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Lahr (ots)

Nach einer Beleidigung und Körperverletzung zum Nachteil eines Verkäufers in der Schwarzwaldstraße, haben die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Kauf eines Kaffeeservice in einem Geschäft Anfang Januar, ergab sich wohl der Wille des bislang unbekannten Käufers, das Geschirr umzutauschen. Als dies am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr erfolgte und auch der Kaufpreis zurückerstattet wurde, soll der Unbekannte Kunde den 62-jährigen Verkäufer zuerst beleidigt und in der Folge auch geschlagen haben. Die Beamten des Polizeireviers Lahr sind nun unter der Telefonnummer 07821 277-0 auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können.

