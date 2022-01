Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Ermittlungen eingeleitet

Gaggenau, Bad Rotenfels (ots)

Nach einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad sieht sich der leicht alkoholisierte mutmaßliche Unfallverursacher einem Ermittlungsverfahren gegenüber. Gegen 19:30 Uhr war der Autofahrer auf der Murgtalstraße unterwegs, hielt zunächst ordnungsgemäß an und setzte im weiteren Verlauf rückwärts um in ein Grundstück einzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem nachfolgenden 18-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades. Dieser stürzte aufgrund des Zusammenstoßes und zog sich leichte Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde der Heranwachsende zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Bei der Unfallaufnahme mussten die Beamten des Polizeireviers Gaggenau feststellen, dass der Autofahrer eine Atemalkoholkonzentration von über 0,3 Promille vorwies. Nach einer Blutentnahme musste der Autofahrer seinen Führerschein abgeben.

/rs

