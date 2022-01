Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Mehrere Unfallfluchten im Präsidiumsbereich

Mittelbaden (ots)

Im Verlauf des Mittwochs und des Donnerstags kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg zu mehreren Unfallfluchten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wolfach - Auf dem Parkplatz einer Firma in der Bahnhofstraße wurde am Donnerstagmittag im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 12 Uhr der geparkte Ford eines 73-Jährigen durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1.000 Euro.

Tel: Polizeiposten Wolfach: 07834 8357-0

Renchen - In der Herrenstraße wurde am Mittwoch gegen 10:55 Uhr ein sich dort befindlicher Container auf einem öffentlichen Parkplatz von einer 58-Jährigen beim Ausparken beschädigt. Die Frau entfernte sich anschließend mit ihrem Opel von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Dame erwartet nun eine Anzeige.

Durmersheim - In der Hauptstraße in Durmersheim wurde ein am rechten Fahrbahnrand abgestellter Skoda eines 76-Jährigen im Verlauf des Donnerstags zwischen 15:30 Uhr und 15:50 Uhr von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Die Beamten des Polizeipostens Bietigheim haben die Ermittlungen aufgenommen und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Tel: Polizeiposten Bietigheim: 07245 912710

Offenburg, A5 - Durch einen bislang unbekanntes Fahrzeug wurde am Donnerstag gegen 15:30 Uhr die Höhenbegrenzung auf der A5/Höhe Parkplatz Waldmatten beschädigt. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Verkehrspolizei ist nun auf der Suche nach Zeugen die den Unfall beobachtet haben.

Tel: Verkehrsdienst Offenburg: 0781 21-4200

