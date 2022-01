Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach/Fußbach, B33 - 2. Nachtragsmeldung zu Unfall vom 17.01.2022, Zeugen gesucht

Gengenbach/Fußbach, B33 (ots)

Die Polizeibeamten des Polizeipostens Gengenbach haben inzwischen die ersten Aussagen der Unfallbeteiligten aufgenommen. Zur Verifizierung des Unfallhergangs werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Fahrverhalten der beteiligten Fahrzeuge machen können. Die Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07803 9662-0 beim Polizeiposten Gengenbach zu melden.

1. Nachtragsmeldung vom 17.01.2022, 10:27 Uhr

Gengenbach, Fußbach - Bundesstraße gesperrt

Gengenbach, Fußbach Die Unfallstelle ist mittlerweile geräumt und die Fahrbahn wieder freigegeben.

Ursprungsmeldung vom 17.01.2022, 8.19 Uhr

Gengenbach, Fußbach - Bundesstraße gesperrt

Eine Vollsperrung der B33 ist die aktuelle Folge eines Auffahrunfalls, der sich gegen 7.20 Uhr auf Höhe Fußbach zugetragen hat. Nach ersten Erkenntnissen der vor Ort eingesetzten Beamten dürfte der Fahrer eines Lastwagens in Fahrtrichtung Offenburg unterwegs gewesen sein, als er bei stockendem Verkehr einem vorausfahrenden Pkw auffuhr und ihn auf einen weiteren Lkw schob. Durch das Malheur sollen drei in dem Renault befindliche Insassen glücklicherweise nur leichte Blessuren davongetragen haben. Der Pkw muss an den Abschlepphaken. Die Strecke ist derzeit nicht befahrbar, eine Umleitung wurde eingerichtet. Neben der Polizei sind auch Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und des THW im Einsatz. Der Gesamtschaden dürfte mehrere Zehntausend Euro betragen.

