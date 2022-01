Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Radfahrerin bei Unfall verletzt

Rastatt (ots)

Zu einer Kollision zwischen einer Radfahrerin und einem PKW-Fahrer kam es am Donnerstagmorgen in der Plittersdorfer Straße. Ein unbekannter Autofahrer wollte offenbar gegen 07:45 Uhr auf der Fahrtstrecke zwischen der Hindenburgbrücke und der Rheinauer Brücke in Fahrtrichtung Richard-Wagner Ring die Zweiradlenkerin überholen. Bei dem Überholvorgang streifte der mutmaßlich schwarze Kombi die 15-Jährige Radfahrerin, so dass diese zu Fall kam. Durch den Sturz wurde die Jugendliche leicht verletzt. Nach einer Behandlung vor Ort wurde sie von den Rettungskräften in eine örtliche Klinik gebracht. Der Fahrer des Unfallwagens entfernte sich nach der Kollision ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern. Die Ermittler des Polizeireviers Rastatt suchen nun Zeugen die den Unfall möglicherweise beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfallverursacher machen können. Wer den Beamten sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten dies unter der Telefonnummer: 07222 761 0 zu tun.

/mw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell