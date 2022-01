Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Hoher Schaden

Kehl (ots)

Ein 58-jähriger Renault-Fahrer war am Mittwochnachmittag auf der L75 in Richtung Bodersweier unterwegs, als er gegen 16.25 Uhr beabsichtigte, auf die K5373 in Richtung Auenheim abzubiegen. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen entgegenkommenden Volkswagen und es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Durch den Aufprall wurde glücklicherweise niemand der Unfallbeteiligten verletzt. Die Beamten des Polizeireviers Kehl bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 40.000 Euro.

