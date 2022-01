Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Vimbuch - Arbeitsunfall

Bühl (ots)

Eine 36-Jährige hat sich bei einem Arbeitsunfall am Mittwochabend in einer Firma in der Straße "Liechtersmatten" verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau gegen 23:40 Uhr an einer Maschine beschäftigt, als sie sich an einem Bügel einer Stanze verletzte. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

