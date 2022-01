Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Dieb verunfallt, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Ein kurioser Sachverhalt ereignete sich am späten Mittwochnachmittag an der Kreuzung am Doler Platz. Ein 16-Jähriger legte auf der Fahrt mit seinem Roller eine kurze Pause ein. Seinen Roller ließ der Jugendliche für kurze Zeit unbeaufsichtigt am Straßenrand stehen. Ein bislang Unbekannter nutzte die Situation aus, nahm den abgestellten Roller in Betrieb und suchte das Weite. Sehr weit kam der mutmaßliche Langerfinger jedoch nicht. Ein Zeuge konnte gegen 17 Uhr einen beschädigten Roller im Kreuzungsbereich am Doler Platz feststellen und wählte den Notruf. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Lahr konnten vor Ort jedoch nur noch den eigentlichen Fahrzeughalter antreffen, welcher seinen entwendeten und stark beschädigten Roller zwischenzeitlich ebenfalls gefunden hatte. Bei dem mutmaßlich von dem Dieb verursachten Unfall wurde neben dem Roller noch ein Verkehrsschild stark beschädigt. Die Ermittler bitten nun Zeugen die Hinweise zu dem Geschehen oder dem Langfinger mit ausbaufähigen Fahrkünsten geben können, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 beim Polizeirevier Lahr zu melden.

/mw

