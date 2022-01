Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Einbrecher unterwegs

Zeugen gesucht

Achern (ots)

Unbekannte haben sich im Verlauf des Mittwochabends an einem Firmengebäude in der Franz-John-Straße zu schaffen gemacht. Die ungebetenen Besucher dürften gegen 21.30 Uhr gewaltsam auf ein Fenster eingewirkt haben, um so in das Gebäude zu gelangen. Ob letztlich etwas entwendet wurde, wird geprüft. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 07841 70660 um Zeugenhinweise.

/ya

