POL-OE: Einbruch in Spielothek

Attendorn (ots)

Heute Nacht (18. November) ist zwischen 3.15 Uhr und 3.18 Uhr ein bislang unbekannter Täter in eine Spielhalle in der Kölner Straße eingedrungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelte er die Tür des Hintereingangs auf und verschaffte sich so Zugang zu den Räumen. Dort beschädigte er drei Spielautomaten. Es gelang ihm, drei Geldkassetten, inklusive des vorhandenen Bargelds, mitzunehmen. Der Wert der Beute sowie der entstandene Sachschaden liegen im vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen.

Wer Hinweise auf den Täter geben kann oder auffällige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

