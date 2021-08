Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Donnerstag, 12. August 2021:

Peine (ots)

Ilsede: Hinweise zu einer Unfallflucht gesucht

Donnerstag, 05.08.2021, zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr

Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt worden ist, kam es am Donnerstag, 05.08.2021, zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in Ilsede, Am Kalischacht, zu einer Unfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen einen parkenden PKW Skoda Roomster. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den am Skoda an der hinteren rechte Seite entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro zu kümmern. Hinweise: 05171/999-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell