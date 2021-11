Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe

Lennestadt (ots)

Saalhausen. Am Samstag (13.11.2021) meldete ein Zeuge um 13:55Uhr eine leblose männliche Person, die in Lennestadt-Saalhausen im Bereich des dortigen Kurparks in dem Fluss "Lenne" trieb. Nach der Bergung durch die Feuerwehr konnte vor Ort letztlich nur der Tod des Mannes festgestellt werden. Hierbei handelte es sich um einen 70-jährigen Lennestädter, der bereits gegen 09:50Uhr als "vermisst" gemeldet wurde, da er offenbar nach einem Lokalbesuch am Vorabend nicht mehr nach Hause zurückgekehrt war. Aus diesem Grund führte die Polizei bereits seit den Morgenstunden Suchmaßnahmen nach der Person durch. Sowohl die durchgeführten Ermittlungen, als auch das Ergebnis einer mittlerweile durchgeführten Obduktion ergaben keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Unglücksfall aus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell