Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vier Fahrräder entwendet

Attendorn (ots)

Gleich drei Fahrraddiebstähle sind der Polizei Olpe am vergangenen Dienstag (16. November) gemeldet worden. Diese ereigneten sich zwischen Sonntag (14. November, 18 Uhr) und Montag (15. November, 14 Uhr) in der Straße "Bachschwinde" in Attendorn sowie in der "Alfred-Schnüttgen-Straße" und dem "Mühlenweg" in Attendorn-Biekhofen. In der "Bachschwinde" hebelten die Täter einen Schuppen auf, um an ein rot-schwarzes Pedelec der Marke Twenty9 im Wert von rund 3500 Euro zu gelangen. In der "Alfred-Schnüttgen-Straße" drangen Täter auf derzeit unbekannte Arte und Weise in eine Garage ein, aus der sie ein blau-schwarzes Pedelec der Marke "Conway" entwendeten. Zudem nahmen sie den Bordcomputer, ein Fahrradschloss und eine Kindersitzhalterung mit. Der Beutewert liegt bei circa 1700 Euro. Letztlich haben sich Unbekannte Zugang zu einer Gartenhütte im "Mühlenweg" verschafft und dort ein schwarz-weißes sowie ein rosafarbenes Mountainbike der Marke Bulls im Wert von zusammen rund 1500 Euro entwendet. Wer Hinweise zu den Diebstählen oder dem Verbleib der Räder geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell