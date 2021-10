Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrerin bei Kollision mit Autofahrer leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Am Dienstag gegen 17:50 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich Alte Eppelheimer Straße / Römerstraße ein 55-jähriger BMW-Fahrer mit einer 27-jährigen Radfahrerin, wodurch diese leicht verletzt wurde. Der BMW-Fahrer wollte von der Alten Bergheimer Straße in die Römerstraße abbiegen, als er mit der Radfahrerin, welche von der Alten Eppelheimer Straße in die Alte Bergheimer Straße fuhr, zusammenstieß. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

