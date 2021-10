Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim

Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher durchwühlen drei Stockwerke

Schriesheim (ots)

Am Dienstag zwischen 07:40 Uhr und 12:50 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Talstraße und durchsuchten drei Stockwerke nach Diebesgut. Die Täter versuchten gewaltsam die Eingangstür zu öffnen, was ihnen jedoch misslang. Hiernach hebelten sie ein Fenster auf und gelangte darüber in das Haus. In allen drei Stockwerken durchwühlten die Unbekannten sämtliche Schränke, Schubladen und Behältnisse. Ob die Diebe etwas entwendet haben, ist derzeit noch unklar. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/61301 beim Polizeiposten Schriesheim oder unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell