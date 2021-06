PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Im Auto zurückgelassener Rucksack lockt Diebe an +++ Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Rucksack aus geparktem Auto gestohlen, Geisenheim, Von-Lade-Straße, 16.06.2021, 14.30 Uhr bis 15.00 Uhr,

(pl)Diebe haben am Mittwochnachmittag in der Von-Lade-Straße in Geisenheim aus einem geparkten Renault Kangoo einen zurückgelassenen Rucksack gestohlen. Die Täter drangen zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr in den Innenraum des vor dem Verwaltungsgebäude der Hochschule abgestellten Autos ein und schnappten sich den auf dem Beifahrersitz befindlichen Rucksack mit den darin befindlichen Wertgegenständen. Hinweise nimmt die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Zusammenstoß mit Pkw - Motorradfahrer verletzt, Geisenheim, Johannisberg, Schloßallee, 16.06.2021, 16.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag wurde in Johannisberg ein 57-jähriger Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt. Ein 26-jähriger Autofahrer wollte gegen 16.00 Uhr in der Schloßallee mit seinem BMW aus einer Parklücke fahren. Hierbei übersah er offensichtlich den Motorradfahrer stieß mit diesem zusammen. Der 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell