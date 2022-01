Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, B462 - Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Am Dienstagmittag hat sich zwischen Gaggenau und Rastatt eine Unfallflucht der etwas anderen Art ereignet. Nach derzeitigem Stand fuhr ein 64 Jahre alter Renault-Lenker kurz vor 16 Uhr in nördliche Richtung, als er auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte und hierbei einen von hinten herannahenden silbernen Pkw seitlich touchierte. Obwohl der Fahrer oder die Fahrerin des gestreiften Fahrzeugs den Vorfall bemerkt und den Unfall nicht verursacht haben dürfte, entfernte sich der Pkw in der Folge unerlaubt vom Unfallort. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 zu melden.

/pk

