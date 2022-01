Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Falscher Polizeibeamter an der Tür, Warnhinweise der Polizei

Rastatt (ots)

Das entschlossene Auftreten eines 54-Jährigen dürfte am Dienstagabend im Bereich "Friedrichring" Schlimmeres verhindert haben. Nach derzeitigem Stand klingelte ein bislang Unbekannter gegen 17.45 Uhr an der Wohnungstür des Mannes und gab sich als Polizeibeamter aus. In der Folge soll der angebliche Ordnungshüter behauptet haben, dass er im Besitz einer Videoaufzeichnung sei, die sein Gegenüber bei einem Diebstahl in einem Discounter zeige. Als sich der Mittfünfziger hierauf offenbar unbeeindruckt zeigte und die Tür nicht öffnete, wurde er von dem Unbekannten beleidigt. Anschließend entkam dieser unerkannt. Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Beamten des Polizeireviers Rastatt davon aus, dass die Behauptungen des Flüchtigen darauf ausgerichtet waren, in das Wohnhaus des aus polizeilicher Sicht richtig reagierenden Mannes zu gelangen.

Die Polizei rät:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durchs Fenster genau an. - Öffnen Sie die Tür sofern möglich nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. - Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

