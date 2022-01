Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, L90 - Einsatz nach Verkehrsunfall - Nachtragsmeldung

Willstätt

Bei dem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der L90 wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Nach derzeitigem Sachstand soll der 60-jährige Radler die L90 in Richtung Odelshofen befahren haben. Gegen 7:40 Uhr soll der Zweifahrer-Lenker versucht haben die Fahrbahnseite zu wechseln, mutmaßlich um auf den dortigen Feld-/Radweg zu gelangen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem nachfolgenden PKW. Der 60-Jährige wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes vor Ort versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 34-jährige Autofahrer wurde von den Rettungskräften vorsorglich untersucht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.100 Euro. Die zur Unfallaufnahme gesperrte L90 konnte gegen 9:15 Uhr wieder vollständig freigegeben werden.

Erstmeldung vom 19.01.2022, 8:28 Uhr

POL-OG: Willstätt, L90 - Einsatz nach Verkehrsunfall, Sperrung L90

Willstätt Auf der L90 laufen derzeit Einsatzmaßnahmen von Polizei und Rettungsdienst. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 7:40 Uhr zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer gekommen sein. Durch die Kollision wurden nach bisherigem Kenntnisstand zwei Personen verletzt. Die L90 ist derzeit zwischen Odelshofen und Willstätt voll gesperrt. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

