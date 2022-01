Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unter Alkoholeinfluss gefahren - Führerschein weg

Offenburg (ots)

Eine Verkehrskontrolle wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einer Porsche-Fahrerin zum Verhängnis. Die Frau wurde gegen 0:20 Uhr dabei beobachtet wie sie mutmaßlich beim Erkennen einer eingerichteten Kontrollstelle in der Hauptstraße plötzlich ihre Fahrtrichtung änderte und nach rechts in die Kronenstraße abbog. Die Beamten des Polizeirevier Offenburg nahmen die Verfolgung des Wagens auf und konnten diesen in der Luisenstraße einholen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Während der Überprüfung konnten die Polizisten bei der Autofahrerin Atemalkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Alkoholtest erbrachte ein Ergebnis von etwa 1,4 Promille. Die Kontrollierte musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihren Führerschein abgeben. Zudem erwartet sie nun Post von der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Verkehr.

/mw

