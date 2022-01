Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Zu einem Vorfall, der sich am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Schwimmbadstraße zugetragen haben soll, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen soll ein 12-Jähriger von einem ungefähr 16 Jahre alten Jugendlichen nach einem verbalen Disput zunächst festgehalten worden sein. Im Anschluss habe der Jugendliche dem Kind eine E-Zigarette samt Ersatz-Akku abgenommen und ihn anschließend noch in einen Busch gestoßen. Der 12-Jährige wurde hierbei nicht verletzt. Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten um Hinweise unter der Rufnummer: 0781 21-2820.

/ag

