Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Fahrer verletzt

Gaggenau (ots)

Ein 39 Jahre alter Lastwagenfahrer ist nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei am Dienstag gegen 20:30 Uhr, in der Josef-König-Straße, bei der Sicherung der Ladung seines Sattelaufliegers, ohne Fremdverschulden rücklings von dem Fahrzeug gefallen. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden musste.

