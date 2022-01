Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Radfahrer bei Unfall verletzt

Gengenbach (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem VW-Fahrer kam es am Dienstagnachmittag in der Berghauptener Straße. Ein 67-jähriger VW-Lenker wollte offensichtlich gegen 15:20 Uhr von einem Grundstück auf die Straße fahren. Hierbei erkannte er einen auf dem Radweg fahrenden 16-jährigen Radler mutmaßlich zu spät. Dieser sei entgegen der Fahrtrichtung und mit dem Handy in der Hand auf dem Radweg unterwegs gewesen. Der Radfahrer kollidierte mit der Seite des VW. Durch den Zusammenstoß wurde der Jugendliche leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell