POL-OG: Oberkirch - Verdacht der schweren räuberischen Erpressung, Zeugen gesucht

Oberkirch (ots)

Mit dem Schrecken dürfte am Dienstagabend die Kassiererin einer Tankstelle in der Appenweierer Straße davongekommen sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen bedrohte ein bislang Unbekannter die Dame kurz vor 19.30 Uhr mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. In der Folge soll es einem anwesenden Zeugen gelungen sein, den mutmaßlichen Täter durch couragiertes Entgegentreten in die Flucht zu schlagen. Eine sofortige Fahndung mit starken Polizeikräften führte nicht zum Antreffen des zu Fuß flüchtigen Mannes. Dieser wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt und zirka 180 bis 190 Zentimeter groß beschrieben. Außerdem soll er von schlanker Statur gewesen sein und eine blaue Kapuzenjacke, eine dunkle Mütze, einen schwarzen Schal, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe getragen haben. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 zu melden.

