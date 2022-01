Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Haftbefehl vollstreckt

Offenburg (ots)

Eine Verkehrskontrolle in der Rheinstraße wurde einem 34-Jährigen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zum Verhängnis. Als Beamte des Polizeireviers Offenburg den Mann pakistanischer Herkunft kurz vor 3 Uhr kontrollierten, stellte sich heraus, dass ein Vollstreckungshaftbefehl gegen den Mittdreißiger wegen eines vorausgegangen Betrugs vorlag. Da der Kontrollierte den haftabwendenden Betrag nicht zahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Offenburg gebracht. Bei der Einlieferung soll der Mann zudem angedeutet haben, dass er von der Türkei nach Deutschland geschleust worden sei. Inwieweit diese Aussage zutrifft, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

