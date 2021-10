Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Polizei gibt Tipps

Wesel (ots)

Am Montagmorgen gegen 08.45 Uhr kam es an der Schermbecker Landstraße / Halterner Straße zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Pedelec-Fahrer.

Der 49 Jahre alte Mann aus Wesel befuhr mit einem Pedelec die Schermbecker Landstraße in Fahrtrichtung Innenstadt auf dem Fahrradstreifen. Der 54 Jahre alte Autofahrer aus Wesel kam zeitgleich aus der Halterner Straße und bog nach rechts auf die Schermbecker Landstraße in Richtung Innenstadt ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Beteiligter. Der Radfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Polizei rät:

Pedelec-Fahrer oder Nutzer eines E-Bikes sollten einen Helm tragen! Auch helle, reflektierende Kleidung hilft, schneller gesehen zu werden. Gerade jetzt in der Dämmerung oder den frühen Morgenstunden kann helle Kleidung und Beleuchtung am Rad wesentlich dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell