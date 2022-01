Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Leicht verletzt

Iffezheim (ots)

Ein 16-jähriger Mitfahrer in einem Linienbus wurde bei einem Unfall am Dienstagnachmittag, der sich kurz nach 15 Uhr ereignet hat, leicht verletzt. Eine 22 Jahre alte Fiat-Fahrerin hatte beim Abbiegen in die Kincsemstraße mutmaßlich den von rechts heranfahrenden und bevorrechtigten Linienbus übersehen, so dass es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Insgesamt entstand ein Schaden von ungefähr 5.000 Euro. Die junge Frau erwartet nunmehr ein entsprechendes Strafverfahren.

