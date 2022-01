Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach, Welschensteinach - Holz gestohlen, Zeugen gesucht

Steinach, Welschensteinach (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Haslach sind auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu einem Holzdiebstahl aus einem Waldweg in der Nähe der Welschensteinacher Straße geben können. Die etwa fünf Ster Brennholz waren am Rand des Waldwegs, welcher von der Welschensteinacher Straße in das Gewann "Hirschbühlweg" verläuft, gelagert und wurden im Zeitraum zwischen Samstag, 1. Januar und Freitag den 14. Januar, von den unbekannten Langfingern entwendet. Der Abtransport müsste aktuellen Ermittlungen zufolge mit einem PKW erfolgt sein. Wer Hinweise zu den Unbekannten oder deren genutzte Fahrzeuge geben kann, wird gebeten, unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Haslach Kontakt aufzunehmen.

