Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Gestürzt

Rastatt (ots)

Der Fahrer eines E-Scooter kam am Dienstagabend kurz nach 23:30 Uhr in der Bahnhofstraße alleinbeteiligt zu Fall. Der 28-Jährige wurde hierbei verletzt und musste zur Behandlung in das Klinikum Mittelbaden gebracht werden. Ein Sachschaden entstand nicht.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell