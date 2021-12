Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Rettungseinsatz der Feuerwehr

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Vor der Kirche (al) Am Sonntag Abend, 12.12.21 gegen 19:30 Uhr rücken Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Sarstedter Innenstadt aus. Hier sollte eine Person in einem Zaun feststecken. Vor Ort stellt sich die Situation so dar, dass ein 81-jähriger Sarstedt bei dem Versuch eine Torpforte zu öffnen sein Gleichgewicht verloren hat und beim zu Boden Sacken mit den Knien durch die Gitterstäbe des Tors gerutscht ist. Daraus konnte ihn die Feuerwehr nur mittels Einsatz ihrer hydraulischen Rettungsschere wieder befreien. Glücklicher Weise musste der Mann nur wenige Minuten dort verweilen, bis ihn ein Passant gefunden und die Rettungskräfte alarmiert hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen bleibt der ältere Herr unverletzt und kommt mit dem Schreck davon.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell