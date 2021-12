Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Erneute Ansammlung in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am Sonntag, den 12.12.2021 kam es erneut zu einer Ansammlung, bzw. Treffen von mehreren Alfelder Bürgerinnen und Bürgern. Allerdings in einem deutlich kleineren Rahmen, als am Vortag (hierzu wurde bereits berichtet). Unter dem Motto "Einfach Freunde bleiben, egal welchen Status man hat" wurde zu einem "Spaziergang" in den Leinewiesen beginnend am alten Wasserwerk aufgerufen. Gegen 17:00 Uhr konnten insgesamt 16 Personen angetroffen werden. Mit dem Ersteller des Beitrags, welcher zu diesem Spaziergang in den sozialen Medien aufgerufen hatte, wurde ein Kooperationsgespräch geführt. Das Treffen löste sich nach ca. 30 Minuten selbstständig wieder auf. Im gesamten Verlauf des Treffens konnten keinerlei Verstöße gegen die aktuell geltenden Bestimmungen der Corona-Verordnung festgestellt werden. Redebeiträge oder Kundgebungen gab es nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell