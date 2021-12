Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei angemeldete Versammlungen im Stadtgebiet verliefen störungsfrei

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (mau) - Auch am gestrigen Samstag, 11.12.2021, fanden zwei versammlungsrechtliche Aktionen Stadtgebiet statt. Im Zeitraum von etwa 12:00 Uhr - 13:10 Uhr wurde eine "Swarming- Aktion" durchgeführt, die sich inhaltlich auf den Klimaschutz und gegen die Verkehrspolitik richtet. Auch an diesem Wochenende nahmen 9 Personen teil an der Versammlung teil. Es wurde erneut drei Mal für wenige Minuten eine Blockade auf der Kaiserstraße in Fahrtrichtung Osten durchgeführt. Auch der zweite Aufzug mit dem Thema "Schutz und Rechte unserer Kinder" wurde polizeilich begleitet, als dieser sich im Zeitraum von etwa 14:10 Uhr - 15:20 Uhr durch das Stadtgebiet von Hildesheim bewegte. Hier nahmen ca. 50 Personen teil. Beide Versammlungen verliefen störungsfrei und ohne strafrechtliche Vorkommnisse.

