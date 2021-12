Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Spontane Versammlung in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (geb) - Am Samstag, 11.12.2021, kam es gegen 18:00 Uhr, zu einer nicht angezeigten Versammlung von ca. 50-60 Personen auf dem Marktplatz in Alfeld. Die Personen bewegten sich in Kleingruppen stillschweigend und auf den jeweiligen Gehwegen vom Marktplatz aus in die Holzer Str., Hildesheimer Str., Bismarckstr., Kalandstr. und über den Seminarparkplatz zurück zum Marktplatz, wo sich die Versammlung selbständig auflöste. Bei einem Zwischenhalt an einem Geschäft in der Hildesheimer Str. wurden Kerzen abgestellt, welche anschließend aus Brandschutzgründen durch Mitarbeiter/-innen der Stadt Alfeld abgelöscht wurden. Die Polizei wertete dieses als Spontanversammlung und erteilte für die Versammlung zwischenzeitlich Beschränkungen über Lautsprecherdurchsagen. Die Versammlungsteilnehmer mussten mehrfach auf die Einhaltung der Corona-Regeln hingewiesen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell