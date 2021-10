Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Wohnungsbrand aus ungeklärter Ursache mit hohem Sachschaden in Wiesbaden-Dotzheim

Wiesbaden (ots)

Helmholtzstraße,Wiesbaden,

Sonntag,24.10.2021,16:10 Uhr,

(jul)Am Sonntagnachmittag wurden der Polizei und Feuerwehr durch mehrere aufmerksame Anwohner mitgeteilt, dass man Rauch aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses feststellen könne. Diese Feststellungen konnten durch die Rettungskräfte vor Ort bestätigt werden. Das Wohnhaus wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr betreten und die betroffene Wohnung gewaltsam geöffnet. In der Wohnung konnten keine Personen angetroffen werden. Nach Angaben von Zeugen hatte der 60-jährige Wohnungsbewohner seine Wohnung kurze Zeit vorher verlassen. Aufgrund derzeitiger Ermittlungen durch Polizei und Feuerwehr liegt die Brandursache vermutlich in einem Defekt eines Elektrogerätes in der Küche der Wohnung. Durch das Feuer und die starke Rauchentwicklung entstand ein Gesamtschaden von mindestens 40.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

