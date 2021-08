Polizei Essen

POL-E: BAO Aktionsplan Clan setzt gemeinsame Kontrollaktion mit der Stadt Mülheim an der Ruhr fort

Essen (ots)

Nachdem bereits am Mittwochabend (18.August) mehrere Verstöße bei einer gemeinsamen Kontrollaktion der Polizei Essen und der Stadt Mülheim an der Ruhr geahndet wurden, kontrollierten die eingesetzten Beamten am Folgeabend erneut. Wie am Abend zuvor lag auch am Donnerstag (19.August) der Einsatzschwerpunkt auf die Einhaltung und Überprüfung von der Corona- Schutzverordnung, des Jugend- und Nichtraucherschutzgesetzes und auf die Bekämpfung des unerlaubten Glückspiels. Ab 20 Uhr begannen die Kontrollen zeitgleich in mehreren Bars, Wettbüros und Spielhallen in der Mülheimer Innenstadt. Insgesamt wurden 11 Gewerbebetriebe kontrolliert, bei denen folgende Maßnahmen seitens der Stadt Mülheim an der Ruhr getroffen wurden: 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt wegen des Verstoßes gegen die Corona- Schutzverordnung, 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verstoßes gegen die Spielverordnung. In 10 Fällen wurden die Auflagen der Stadt Mülheim an der Ruhr gemäß Gaststättengesetz missachtet und 2 Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz festgestellt. 4 Lokalitäten mussten geschlossen werden, da keiner der Verantwortlichen einen Nachweis hinsichtlich der 3G-Regel (geimpft, getestet, genesen) erbringen konnte./SaSt

