Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zwei Fälle von Trickdiebstahl beim Geldwechseln am 08. April 2021 in Mayen

Mayen (ots)

Am Donnerstag, den 08. April 2021, zwischen 10:00 und 11:00 Uhr, kam es in der Innenstadt Mayen zu zwei Fällen von Trickdiebstahl. Entwendet wurden jeweils Bargeldbeträge im zweistelligen und niedrigen dreistelligen Bereich. Die Geschädigten, es handelte sich in beiden Fällen um ältere Personen (über 70), wurden durch einen männlichen Täter angesprochen und gefragt, ob sie Geld wechseln können. Als die Geschädigten ihre Geldbörse hervorholten, wurden sie so abgelenkt, dass der Täter zunächst unbemerkt in die Geldbörse greifen, und Geldscheine entwenden konnte. Die Taten wurden im Laufe des 08.04.2021 bei der Polizeiinspektion Mayen zur Anzeige gebracht. Die Geschädigten beschreiben die Täte als männlich, 45-50 Jahre alt, mit normaler Statur. Ein Geschädigter gab an, dass der Täter eine Glatze gehabt und eine schwarze Winterjacke getragen hat. Ob es sich um einen oder zwei Täter gehandelt hat, ist nicht klar. Zeugen oder weitere Geschädigte, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651 8010 an die Polizei- oder Kriminalinspektion Mayen zu wenden.

