Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich medizinischer Notfall im Straßenverkehr

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Eine 60-jährige Autofahrerin hat am Mittwochvormittag (07.04.2021) offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme in der Bockelstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Die 60-Jährige war gegen 07.35 Uhr mit ihrem Hyundai in Richtung Korianderstraße unterwegs, als ihr offenbar unwohl wurde und sie ihr Auto anhielt, um mit ihrer Beifahrerin einen Fahrerwechsel durchzuführen. Als die Beifahrerin gerade das Fahrzeug verlassen hatte, kam die Fahrerin, mutmaßlich aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung, mit ihrem Fuß aufs Gaspedal, das Auto beschleunigte stark und fuhr gegen mehrere Bäume sowie ein Verkehrszeichen. Die 60-jährige musste noch vor Ort reanimiert werden. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell